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        Artvin Valisi Ergün, istiridye mantarı paketleme tesisine dönüştürülen tünelde incelemede bulundu:

        Artvin Valisi Turan Ergün, istiridye mantarı üretimi yapılan seralar ile mantar kurutma, paketleme ve kompost üretim merkezi olarak kullanılan tünelde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:29
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        Artvin Valisi Ergün, istiridye mantarı paketleme tesisine dönüştürülen tünelde incelemede bulundu:
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        Artvin Valisi Turan Ergün, istiridye mantarı üretimi yapılan seralar ile mantar kurutma, paketleme ve kompost üretim merkezi olarak kullanılan tünelde incelemelerde bulundu.

        Vali Ergün, Artvin İli Mantar Üreticileri Birliği Başkanı Fuat Beyaz ile merkeze bağlı Ballıüzüm köyündeki istiridye mantarı üretilen seraları gezdi.

        Ergün, Zeytinlik köyünde de Artvin-Yusufeli güzergahındaki heyelanlar sonucu yol güvenliği amacıyla 2020'de kullanıma kapatılan, 2021'de ise mantar kurutma, paketleme ve kompost üretim merkezine dönüştürülen tünelde incelemede bulundu.

        Vali Ergün, gazetecilere, istiridye mantarının üretimini yerinde görerek hasadını yaptığını söyledi.

        Artvin İli Mantar Üreticileri Birliğinin, DOKAP projesiyle kente kazandırdığı atıl tünel içindeki tesisleri gezdiğini belirten Ergün, "Tesise dönüştürülen tünel içinde hem kompost üretimi hem de mantarların paketlenmesi, kurutulması gibi faaliyetler bir arada yapılıyor." dedi.

        Ergün, kompostun mantar üretimi için önemine işaret ederek, "Daha önceden kompost il dışından getiriliyormuş. Bu hem maliyeti artırıyor hem de sürdürülebilirlik anlamında daha fazla güçlükler ortaya çıkartıyor. Şimdi işler çok daha kolaylaştı. İstedikleri kadar kompost üretebiliyorlar. İstedikleri kadar mantarı istedikleri zamanda üretebiliyorlar." diye konuştu.

        Artvin'de istiridye mantarı üreten birlik üyesi 29 üretici olduğunu aktaran Ergün, şunları kaydetti:

        "Bir serada kabaca 1,5 ton civarında üretim yapılıyor. Yıllık ortalama 45 tona yakın kayın mantarı ya da istiridye mantarı dediğimiz mantarı üretiyorlar. Şu anda birlik başkanımızın da söylediğine göre hiç birinde pazarlama sorunu yok. Daha fazla üretirsek daha fazla satabilecek durumdayız. Ulusal marketlere veriyorlar. Bunu da yaklaşık piyasa fiyatlarıyla hesaplama yaparsak 8 milyon liralık bir ekonomik değere tekabül ediyor."

        Vali Turan Ergün, üretimin artırılması ve tesisin geliştirilmesi için Artvin İli Mantar Üreticileri Birliği ile işbirliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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