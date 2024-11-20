Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'in tarihi cami ve kiliseleri fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor

        Artvin'de "Orta Çağ'dan Günümüze Mabetler" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'in tarihi cami ve kiliseleri fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de "Orta Çağ'dan Günümüze Mabetler" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Artvin Müze Müdürlüğünce Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışını yapan Vali Turan Ergün, kentte farklı yüzyıllarda inşa edilen cami ve kiliselere ait 34 fotoğrafı inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Ergün, serginin kültürel varlıkların tanıtımı adına çok önemli olduğunu belirterek, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Artvin Müze Müdürü Abdurrahman Aktaş da Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültürel Mirasın Geleceğe Aktarılması Projesi" kapsamında, kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması için farkındalığı oluşturmak ve korumacılık kültürünün yayılmasını sağlamak amacıyla etkinlik organize ettiklerini söyledi.

        Artvin'de zengin envantere sahip dini yapılarla ilgili fotoğraf sergisi oluşturduklarını ifade eden Aktaş, "Bilindiği üzere Artvin'de dini yapılar, bir dönemi kapsayan anıtsal kilise-manastır ve mükemmel yöresel mimariye sahip tarihi camilerimizdir. Atalarımızın mevcut kilise yapılarını yok etmeden camiye dönüştürerek kullanmaya devam etmesiyle bu zengin kültürel miras günümüze dek ulaşmıştır." dedi.

        Aktaş, Artvin'in kadim geçmişine ait anıtsal kültür varlıklarına dikkati çekmek ve bu varlıkların korunması bilincini toplumda oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Orta Çağ'dan günümüze uzanan süreçte, bölgedeki dini yapılar, camiler, kiliseler ve manastırlar gibi önemli mabetlerin fotoğraflarını bir araya getirerek hem tarihsel mirasımızı gözler önüne serdik hem de bu eserlerin geleceğe taşınabilmesi için korunmalarının önemini vurguladık." diye konuştu.

        Aktaş, serginin Artvin halkının ve ziyaretçilerin, tarihi mabetlere ilgisini artırarak bu eşsiz mirasın geleceğe taşınmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Gün boyu gezilebilecek serginin açılışına, İl Mili Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Kahraman Derece ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konulu konferans düzenlendi
        Artvin'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konulu konferans düzenlendi
        Artvin'de tünelde sıkışan tır nedeniyle ulaşım iki saat aksadı
        Artvin'de tünelde sıkışan tır nedeniyle ulaşım iki saat aksadı
        Artvin Valisi Ergün, istiridye mantarı paketleme tesisine dönüştürülen tüne...
        Artvin Valisi Ergün, istiridye mantarı paketleme tesisine dönüştürülen tüne...
        Artvin'de 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Artvin'de 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyo...
        Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyo...
        Artvin'de denizde sürüklenen karaca kurtarıldı
        Artvin'de denizde sürüklenen karaca kurtarıldı