Artvin-Yusufeli yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Heyelan meydana gelen Artvin-Yusufeli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Artvin-Yusufeli kara yolunun 3'üncü kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.