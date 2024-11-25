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        Artvin Valisi Ergün'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı:

        Artvin Valisi Turan Ergün, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların uğradığı bir haksızlık değil, aynı zamanda toplumdaki insani değerlerin kalplerden silinişi, ahlakın çöküşü ve insanlığın yerle bir oluşu olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:04
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        Artvin Valisi Ergün'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı:
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        Artvin Valisi Turan Ergün, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların uğradığı bir haksızlık değil, aynı zamanda toplumdaki insani değerlerin kalplerden silinişi, ahlakın çöküşü ve insanlığın yerle bir oluşu olduğunu belirtti.

        Ergün, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek en kıymetli hazine olduğunu ifade etti.

        Kadına verilen değerin her türlü beklentinin ötesinde temel insan haklarının bir gereği olduğuna değinen Ergün, kadınların saygınlığını ve itibarını korumanın herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu vurguladı.

        Kadına yönelik şiddetin sadece kadınların uğradığı bir haksızlık değil, aynı zamanda toplumdaki insani değerlerin kalplerden silinişi, ahlakın çöküşü ve insanlığın yerle bir oluşu olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:

        "Bizler tarih boyunca kadına hürmet eden, kadını baş tacı yapan bir milletin, cenneti anaların ayaklarının altında gören bir dinin mensuplarıyız. Bu sebeple toplumun temeli olan aileyi korumak ve geliştirmek, kadınlarımızı hayatın bütün alanlarında etkin kılmak, onlara hak ettikleri imkanları sunmak hepimizin ortak görevidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede son yıllarda devletimiz birçok koruyucu ve önleyici tedbiri hayata geçirmiştir. Bizler de birey, devlet ve sivil toplum eşgüdümünde sıfır tolerans prensibiyle kadın haklarının korunması, kadınlarımızın toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için azami gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz."

        Ergün, tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamaları temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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