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        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla lokal açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:51
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        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla lokal açıldı.

        Yusufeli Belediyesince Çoruh Mahallesi'nde hizmete alınan Sadiye Hanım Kadınlar Lokali'nin açılışını, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Barış Demirci yaptı.

        Başara, lokalde, eski Kılıçkaya Belde Belediye Başkanı Sadiye Hanım'ın isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

        Lokalde ilçe kadınlarına güzel hizmetler sunulacağını düşündüğünü belirten Başara, emeği geçenleri kutladı.

        Belediye Başkanı Demirci ise lokale ismini verdikleri Sadiye Hanım'ın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonra Türkiye'de belediye başkanı seçilen ilk kadın olduğunu söyledi.

        Kadınların daha güçlü ve kararlı adımlarla aydınlık yarınlara yürümesine yardımcı olacaklarının altını çizen Demirci, "Lokalimiz bu anlamda kadınlara önemli fırsatlar sunacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek lokalin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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