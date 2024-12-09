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        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:14
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        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

        Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

        Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

        Heyelanın meydana geldiği mevkide gazetecilere açıklamada bulunan Vali Turan Ergün, yolun kapanmasının ardından AFAD, emniyet, jandarma, Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Ergün, heyelanın hemen ardından toprak altında araç olup olmayacağına yönelik çalışma başlattıklarını hatırlatarak, "Dünden beri devam ettik. Dün açılan yerden eğer böyle bir araç varsa çıkmış olma ihtimalini çok yüksek görüyorduk ama çıkmadı." dedi.

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın da bölgeye geldiğini belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün hava görüntüleme sistemleri var. Sabah Sahil Güvenlik deniz içinden bir arama yaptı. Bugün teknik desteklerle bu manyetik ve hava destekleriyle daha lokalize bir alan tespit edip o alanda yoğunlaşmaya çalışıyoruz. O teknik destekle daha lokalleşip orada bir sonuca ulaşabilirsek, daha kısa sürede inşallah sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Ondan da bir sonuca ulaşamazsak buranın tamamını altını üstüne getirip yine bulacağız."

        Vali Ergün, bölgede tehlikenin devam edip etmediği yönündeki bir soruya, "Ortadoğu Teknik Üniversitesinden de hocalarımız geldiler, beraber her yeri inceliyorlar. Dün de ufak tefek şeyler oldu biliyorsunuz, taş düşmeleri. Şu anda yok, bulunduğumuz bölgeye yönelik bir sıkıntı olmadığını değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyorlar, izleyip gözlüyorlar." diye konuştu.

        Toprak altında bir araç olup olmadığına yönelik kendilerinin çalışma başlattığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

        "Biz kendimiz 'Böyle bir araç olabilir.' diye o aracın plakasını tespit ederek onun yakınlarını aradık, onlara ulaşmaya çalıştık. Onların da herhalde yakınları geldi bugün. Dün valilerimizle yaptığımız koordinasyon yolun, trafiğin akışı belli yerlerde trafiğin kesilmesi Trabzon'dan başlayarak, Rize Artvin istikametine ya da Sarp Sınır Kapısı'ndan da bu tarafa doğru geçişlerin kontrollü kesilmesi ve bir yoğunluk, bir tıkanıklığın oluşmaması konusundaydı. Yine aynı zamanda sağ olsun Rize, AFAD ve diğer ekipler tamamen burada tüm arkadaşlarımızla Artvin ekipleriyle burada orta noktaya kadar yolu açma çalışmalarında hep birlikte görev aldık şu anda."

        Ergün, kayıp olduğu düşünülen kişilerin aileleriyle ilgili yapılan görüşmeye ilişkin de "Arkadaşlar ulaştığında herhalde 'Telefon almaya gidecekler.' şeklinde yakınlarından birisi bilgi vermiş. Onun dışında bize ulaşan şu an ilave bilgi yok. 3 ya da 4 kişi olduğundan şüpheleniyoruz, tek bir araç." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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