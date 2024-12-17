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        Artvin'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:10
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        Artvin'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda 16 umuma açık yer ve 11 metruk binada arama yapılarak 594 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

        Kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15'i Afgan, 1'i de Suriyeli 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis ve arama kararı bulunan 6 kişiyi de yakaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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