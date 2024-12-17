Artvin'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis ve arama kararı bulunan 6 kişiyi de yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda 16 umuma açık yer ve 11 metruk binada arama yapılarak 594 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

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