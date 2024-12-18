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        Artvin'de kamyonun dere kenarına devrildiği kazda 1 kişi yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dere kenarına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:04
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        Artvin'de kamyonun dere kenarına devrildiği kazda 1 kişi yaralandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dere kenarına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Artvin - Şavşat karayolu Eskikale yol ayrımı mevkiinde Erkan İpekoğlu'nun (34) kullandığı 08 ABJ 497 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, yolun karlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazda yaralanan sürücü Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralı İpekoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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