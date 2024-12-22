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        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:03
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        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti.

        Kaçak av yapan 2 kişiye, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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