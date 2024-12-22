Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza

DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti.

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