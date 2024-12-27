Artvin'de yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Öte yandan, Karayolları ekipleri, Efeler köyünün de bulunduğu Camili havzasındaki 6 köye ulaşımın sağlandığı Camili Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık üç saatlik uğraşın ardından köye ulaşan ekipler, KOAH ve diyabet hastası Kaplan'a ilk müdahaleyi yaptı.

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