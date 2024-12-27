Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Efeler köyünde yaşayan İdris Kaplan (66) rahatsızlanınca, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine yolu kardan kapalı köye paletli ambulans yönlendirildi.

        Yaklaşık üç saatlik uğraşın ardından köye ulaşan ekipler, KOAH ve diyabet hastası Kaplan'a ilk müdahaleyi yaptı.

        Paletli ambulansa alınan Kaplan, daha sonra yolun ulaşıma açık kısmında bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

        Kaplan, sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Öte yandan, Karayolları ekipleri, Efeler köyünün de bulunduğu Camili havzasındaki 6 köye ulaşımın sağlandığı Camili Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ergün lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Artvin Valisi Ergün lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Artvin'de "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" düzenlendi
        Artvin'de "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" düzenlendi
        Artvin'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
        Artvin'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
        Artvin'de kesintisiz enerji için ekipler zorlu kış şartlarıyla mücadele edi...
        Artvin'de kesintisiz enerji için ekipler zorlu kış şartlarıyla mücadele edi...
        Artvin'de "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
        Artvin'de "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
        Artvin'de kaçak avlanan üç kişiye para cezası
        Artvin'de kaçak avlanan üç kişiye para cezası