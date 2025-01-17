Arhavi'de okullarda karne heyecanı

Mehmet Nazif Günal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, diğer ilgililer ve veliler katıldı.

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