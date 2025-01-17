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        Arhavi'de okullarda karne heyecanı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:27
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        Arhavi'de okullarda karne heyecanı
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Mehmet Nazif Günal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, diğer ilgililer ve veliler katıldı.

        Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Çimşir, çocuklara tatili verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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