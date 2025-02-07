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        Ardanuç'taki konutlarda doğal gaz kullanımına başlandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:50
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        Ardanuç'taki konutlarda doğal gaz kullanımına başlandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        İlçedeki konutlara ilk doğal gazın verilmesi nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki dağıtım istasyonu önünde düzenlenen törende doğal gaz meşalesi yakıldı.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in bir ilçesini daha doğal gaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ardanuç'ta bugün itibarıyla konutlarda doğal gaz kullanımının başladığını ve kısa sürede tüm ilçeye doğal gaz verileceğini aktaran Çelik, bu yatırımların bölge için önemli olduğunu ifade etti.

        Çelik, şu ana kadar 120 hanenin abonelik işlemlerini yaptırdığını ve başvuruların devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilçede yıl sonuna kadar 2 bin 500'ün üzerinde abone doğal gazı kullanmaya başlayacak. Doğal gazın ilçeye gelmesi, çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik anlamda da önemli bir değişim yaratacak. Ardanuç'ta yaşayanlar, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam için büyük bir adım atmış olacak. Bu gelişme, bölgenin altyapısının modernleşmesinin yanı sıra enerji tasarrufu sağlanması ve çevre dostu çözümler açısından da büyük bir avantaj sunacak."

        Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ise halkın öncelikli talebi doğal gaza kavuşması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

        İlçedeki konutlarda doğal gaz kullanımının başladığını aktaran Yılmaz, "Ardanuç doğalgaza kavuştu. Bu gelişme, ilçemizin daha yaşanabilir ve güzel bir yer haline gelmesi için önemli bir adımdır." dedi.

        Doğalgaz dağıtım şirketi müdürü Akif Gümüşbıçık da 2024 yılı temmuz ayında başlatılan çalışmayla şu ana kadar ilçede 800 hanenin doğal gaz altyapısının tamamlanarak, doğal gaz kullanımına hazır hale geldiğini kaydetti.

        Törenin ardından Çelik ve beraberindekiler, doğal gaz kullanmaya başlayan Bülent ve Gülizar Gürsoy çiftinin evine giderek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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