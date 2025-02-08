Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi.

Valiliğin koordinesinde Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesinin katkılarıyla Veliköy Muhtarlığı ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 1370 rakımlı köyde organize edilen güreşlere Artvin, Tokat, Erzurum, Samsun ve Çorum'dan 80 sporcu katıldı.

Toplamda 105 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde, sporcular ağırlıklarına göre yıldızlar ve büyüklerde 10 kategoride güreşti.

Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı etkinliğe Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım oldu. Kar üstünde gerçekleştirilen güreşlerde, yıldızlarda 35 kiloda Mehmet Can Biber, 45 kiloda Batuhan Çınar, 50 kiloda Halil İbrahim Pekmez birinciliği elde etti.

Büyüklerde 55 kiloda Ahmet Sucu, 65 kiloda Hasan Bircan, 70 kiloda Muhammet Ali Kesti, 75 kiloda Ali Burak Toy, 80 kiloda Samet Kaya, 90 kiloda da Bekir Demirtaş şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Vali Turan Ergün, güreşlerin 300 yıllık bir geçmişi olduğunu, etkinliğin bu kültürü yaşatmak adına önem arz ettiğini söyledi.

Kar üstü güreşlerinin Türkiye'de Şavşat'a özgü bir kültür olduğunu belirten Ergün, "Şavşat'ın güzel coğrafyasını tanıtmak adına çok önemli bir organizasyon. Birçok paydaşla bu etkinlik yapılıyor. İnşallah gelecek yıllarda kapsamlı, daha profesyonel ve uluslararası seviyede bir organizasyona dönüştürülecek. Artvin'in tanıtımına büyük katkı sağlayan bu festivalle ata sporumuzu da yaşatıyor olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da kendisinin de gençliğinde kar üstünde güreştiğini anlatarak, "Şavşat'ın birçok evladı, yiğidi bu meydanlarda güreş yapmıştır. Bu geleneği burada yaşatıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu uluslararası düzeyde Kar Üstü Dünya Şampiyonası olarak yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.