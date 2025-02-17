Artvin'de din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
Artvin'de din hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Artvin'de din hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Turan Ergün, İl Müftüsü Mesut Harmancı ve din hizmetleri görevlilerinin katıldığı toplantı, Gençlik Hizmetleri Merkezi'nde düzenlendi.
Toplantıda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde il genelinde yapılacak faaliyetler görüşüldü, yürütülen din hizmetleri değerlendirildi.
Vali Ergün, göreve yeni başlayan din görevlilerine belgelerini sundu.
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