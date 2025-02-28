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        Artvin'de kar temizleme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı

        Artvin'de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:44
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        Artvin'de kar temizleme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı
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        Artvin'de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıldı.

        Artvin Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan personelin katılımıyla şehir merkezinde yapılan kar temizleme çalışmasına vatandaşlar da destek verdi.

        Küreklerle belirli alanlarda biriktirilen karlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklendi.

        Çatılardaki kar birikintileri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı açıklamada, kar yağışının durması ve havaların açmasıyla şehirdeki ana caddelerde temizleme çalışması başlattıklarını söyledi.

        Erdem, kentte uzun zamandır görülmeyen yoğunlukta kar yağışı yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Makinelerimiz ve personelimizle birlikte yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün de idari personelimizle birlikte imece usulü temizlik çalışmaları başlattık. Sahadaki arkadaşlarımız 5 gündür büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu sürecin üstesinden gelmenin tek yolu dayanışma. Çalışmalarımıza çok sayıda gönüllü vatandaşımız katıldı. Tüm Artvin halkını, belediye personeline destek olmaya ve hep birlikte bu zorlukları aşmaya davet ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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