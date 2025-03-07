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        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipliği yaptı

        Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin Yusufeli Barajı'ndan sonra en yüksek barajı olan Deriner, adrenalin tutkunlarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:03
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        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipliği yaptı
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        Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin Yusufeli Barajı'ndan sonra en yüksek barajı olan Deriner, adrenalin tutkunlarını ağırladı.

        Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana kayalıklardan halatla atlama (rope jumping) yapan RJTurkey ekibinin bu seferki durağı, Deriner Barajı oldu.

        Ekip, gerekli izin ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaptığı atlayışla dünya çapında mühendislik harikası yapılar arasında gösterilen Deriner Barajı'nın halatla atlama uygunluğunu test etme fırsatı yakaladı.

        Test atlayışında aynı zamanda halat sistemlerinin esneme oranları, frenleme süresi ve ekipmanın dayanıklılığı da incelendi.

        - "Sonuçlardan oldukça memnunuz"

        Baş eğitmen Vladimir Vakhtin, yaptığı açıklamada, halatla atlayış yapmaya uygun yeni ve yüksek noktalar aradıklarını söyledi.

        Türkiye'de bugüne kadar birçok bölgede güvenli atlayışlar yaptıklarını anlatan Vakhtin, şöyle devam etti:

        "Deriner Barajı’nın yüksekliği ve yapısal özellikleri nedeniyle eşsiz bir atlama noktası olabileceğini düşünüyoruz. Deriner Barajı, yükseklik ve çevre koşulları açısından gerçekten etkileyici bir yapı. Atlayış noktası olarak değerlendirdiğimiz yerler, geniş bir salınım mesafesi sunuyor. İlk test atlayışlarımızı başarıyla tamamladık ve sonuçlardan oldukça memnunuz. Ancak burayı düzenli bir atlayış noktası haline getirmek için detaylı güvenlik analizleri yapmamız ve gerekli izinleri almamız gerekiyor."

        Ekip üyelerinden Hanife Vakhtin de barajın yüksekliği sayesinde etkileyici lokasyonlardan biri olduğunu ifade ederek Türkiye'de ilk barajı üzeri halatla atlayışı yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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