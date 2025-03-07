DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Yıldız, altyapı çalışmalarını inceledi

Alanbaşı köyündeki Çoruh nehrinde devam eden kano parkuru çalışmalarını da inceleyen Yıldız'a, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz, Yusufeli Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Murat Yazıcı ve kontrol mühendisleri eşlik etti.

Yıldız, Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli, Irmakyanı ve Bostancı köylerinde çalışma yapılan alanlara giderek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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