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        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Yıldız, altyapı çalışmalarını inceledi

        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, köylerde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:45
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        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Yıldız, altyapı çalışmalarını inceledi
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        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, köylerde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Yıldız, Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli, Irmakyanı ve Bostancı köylerinde çalışma yapılan alanlara giderek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Alanbaşı köyündeki Çoruh nehrinde devam eden kano parkuru çalışmalarını da inceleyen Yıldız'a, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz, Yusufeli Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Murat Yazıcı ve kontrol mühendisleri eşlik etti.

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