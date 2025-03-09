Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelinin, Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografi ile yapılan incelemede karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin vücudunda uyuşturucu madde ile kente geleceği bilgisini aldı.

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