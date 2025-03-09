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        Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı

        Artvin'de bağırsaklarında 350 gram uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:07
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        Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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        Artvin'de bağırsaklarında 350 gram uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin vücudunda uyuşturucu madde ile kente geleceği bilgisini aldı.

        Ekipler, yaptıkları takip sonucunda İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh isimli şüpheliyi il merkezindeki Çayağzı Mahallesi'nde yakaladı.

        Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelinin, Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografi ile yapılan incelemede karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisim olduğu tespit edildi.

        Bağırsak tıkanıklığı yaşayan ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ameliyata alınan şüphelinin bağırsaklarından 10 paket halinde 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüpheli, tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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