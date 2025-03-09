Artvin'de yaralı puhu tedaviye alındı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan puhu, tedavi altına alındı.

Merkez Mahallesinde uçamayan bir kuş olduğunu fark eden belediye personeli, kuşu bir veterinere götürdü ve durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen DKMP ekipleri, ilk muayenesi yapılan puhuyu teslim aldı. Sol kanadında ve eklem bölgesinde yaralanma tespit edilen puhu, il merkezindeki bir klinikte tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Can Berk Düzün, gazetecilere yaptığı açıklamada, puhunun geldiğinde yaralı ve bitkin bir vaziyette olduğunu, darbeye bağlı yaralanmalar tespit ettiklerini söyledi.

Tedavi süreci 10 gün sürecek puhunun sonrasında doğaya salınacağını dile getiren Düzün, "Puhu yaklaşık 4 kilogram ağırlığında. Kanat açıklığı 2 metreye yakın. Her gün daha iyi duruma geliyor. Günde yarım kilo et yemekte. Tam olarak iyileşince doğaya bırakacağız." dedi.