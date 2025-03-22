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        Türkiye'nin su ihtiyacının her geçen gün arttığı uyarısı

        YUSUF OKUR - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, kişi başına düşen 1317 metreküp su miktarının Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülke sınıfına soktuğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:15
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        Türkiye'nin su ihtiyacının her geçen gün arttığı uyarısı
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        YUSUF OKUR - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, kişi başına düşen 1317 metreküp su miktarının Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülke sınıfına soktuğunu belirtti.

        Tüfekçioğlu, AA muhabirine, barajların tarımsal sulama, içme suyu temini ve sanayideki su ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli bir su ve depolama kaynağı olduğunu söyledi.

        Barajların erozyon, sel, taşkın gibi durumlarda suyun kontrolü bağlamında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, "Çoruh Havzası gibi dağlık bir bölgede suyu depolamak için önemli bir alan. Yusufeli ve diğer barajlar rezervuarlarında önemli miktarda su depoluyor." diye konuştu.

        Tatlı su kaynaklarının verimli kullanımı, suyun önemini ortaya koymak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 22 Mart'ı Dünya Su Günü ilan ettiğini hatırlatan Tüfekçioğlu, şöyle devam etti:

        "Bu yıl Dünya Su Günü teması buzulların korunması. Buzullar önemli bir tatlı su kaynağı olarak büyük bir önem ihtiva etmektedir. Dünyadaki su varlığının yüzde 97,5'i tuzlu sudur. Bu da okyanus ve denizlerde tutulmaktadır. Geri kalan yüzde 2,5 oranındaki tatlı suyun büyük bir bölümü de buzullarda yer alıyor. Su hem eko sisteme hem de biz insanoğluna büyük katkı sağlamaktadır. Dünya üzerinde 5 yaşından küçük 200 milyon çocuk ölmektedir. Bunda da en önemli sebep suyun temiz olmaması."

        - "İstanbul bölgesinde yaşanan su kıtlığı bunun göstergesidir"

        Tüfekçioğlu, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının 1317 metreküp olduğunu ve bu durumun Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülke sınıfına soktuğunu belirtti.

        Yakın gelecekte bunun bin metreküpün altına düşmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Düşer ise su fakiri bir ülke oluruz. Suya olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Kullanılabilir 57 milyar metreküp suyun yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Yüzde 12'si içme suyu olarak kullanılıyor. Yüzde 11'i de sanayide kullanılıyor. Bunun için iklim değişikliğine bağlı olarak suyun azalması bu sektörlerde de kendisini gösterecektir. İstanbul bölgesinde yaşanan su kıtlığı bunun göstergesidir."

        Artvin'de Çoruh Havzası'ndaki suyun daha çok enerji amaçlı kullanıldığına işaret eden Tüfekçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu coğrafyada kişi başına düşen su miktarı 9 bin 600 metreküptür. Havza yıllık 20 bin metreküp civarında yağış suyu alıyor. Bu da bölgedeki su miktarını fazla kılıyor. Havzadaki su, enerji üretimine katkı sağlamaktadır. Artvin'deki barajların varlığı enerjiye yapmış oldukları katkı bağlamında çok önemlidir. Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle su kaynaklarının korunması noktasında büyük önem taşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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