Artvin'de bayramlaşma programı düzenlendi

Artvin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Artvin Valiliğince öğretmen evinde organize edilen programda Vali Turan Ergün ile eşi Hülya Ergün, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Ergün, bayramların küslerin barıştığı, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğunu söyledi.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ergün, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dileyerek şunları kaydetti:

"İslam dininin ve kültürümüzün bize sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği bu kutlu günde kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve milletimizin selameti için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi, başının okşanmasına hasret öksüz ve yetimleri, hasta yatağında yol gözleyen, kapısı çalmayan yaşlılarımız unutmayalım, bayram sevinçlerine ortak olalım."

Ayrıca bayramlaşma programına katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.