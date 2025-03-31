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        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:02
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        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Borçka-Hopa karayolu Çifteköprü köyü mevkisinde Ercan K'nin (26) kullandığı 06 EPT 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 DST 023 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki Medetcan K. (31) ile Onur Ö. (30) yaralandı.

        Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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