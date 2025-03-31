Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Borçka-Hopa karayolu Çifteköprü köyü mevkisinde Ercan K'nin (26) kullandığı 06 EPT 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 DST 023 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki Medetcan K. (31) ile Onur Ö. (30) yaralandı.
Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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