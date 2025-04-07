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        Artvin'de baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi

        Artvin'de Deriner Barajı kıyısına inen yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:18
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        Artvin'de baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi
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        Artvin'de Deriner Barajı kıyısına inen yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı havzası ile çevresindeki dik ve sarp kayalıklara gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentin dağlık kesimlerinde sık sık görülen yaban keçileri, baraj kıyısına inerek su içip kayalıklardaki ağaç yapraklarıyla beslendi.

        Yaban keçileri daha sonra yüksek kesimlere doğru giderek bölgeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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