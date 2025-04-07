Artvin'de baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi

Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı havzası ile çevresindeki dik ve sarp kayalıklara gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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