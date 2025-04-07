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        Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 143 bin 846 yolcu geçti

        Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde 143 bin 846 yolcu geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:30
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        Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 143 bin 846 yolcu geçti
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        Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde 143 bin 846 yolcu geçiş yaptı.

        Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 29 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında yoğunluk yaşandı.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek tatillerini Gürcistan'da geçirmek isteyenlerden 72 bin 337 kişi çıkış, 71 bin 509 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı.

        Geçiş yapanların büyük bir bölümünü Türk vatandaşları oluştururken toplamda geçiş sayısı 143 bin 846 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Söz konusu tarihlerde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 4 bin 538 gelen, 4 bin 682 giden olmak üzere 9 bin 220 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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