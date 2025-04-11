Artvin'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

Artvin'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, Halitpaşa Kavşağı'nda bir araya geldi.

Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm eksiklik değil farklılıktır', 'farklılıkları birlikte fark edelim', 'en iyi ilaç eğitimdir', 'fark et bizimle yürü kabul et' yazılı dövizler taşıyarak Milli İrade Meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında otizmli bireylerin aileleri, esnaf ve vatandaşlara otizm konusunda bilgi veren el broşürleri dağıttı.

Yürüyüşün ardından konuşan Artvin Özel Gereksinimli Bireyler Dernek Başkanı Gülsüm Kılıçel, dernek olarak otizm konusunda farkındalığı artırmak, zihinlerdeki bariyerleri yıkmak, otizmli ailelerin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğuna dikkati çeken Kılıçel, "Otizmli bireyler her insan gibi hayalleri olan, yetenekleri olan, sevgi ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan bireylerdir. Dünyayı algılama, iletişim kurma şekilleri farklı olabilir ancak bu fark onları toplumun değerli bir parçası olmaktan alıkoymaz. Aksine toplumsal zenginliğimizdir." diye konuştu.