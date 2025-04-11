Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

        Artvin'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL

        Artvin'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

        Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, Halitpaşa Kavşağı'nda bir araya geldi.

        Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm eksiklik değil farklılıktır', 'farklılıkları birlikte fark edelim', 'en iyi ilaç eğitimdir', 'fark et bizimle yürü kabul et' yazılı dövizler taşıyarak Milli İrade Meydanına kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında otizmli bireylerin aileleri, esnaf ve vatandaşlara otizm konusunda bilgi veren el broşürleri dağıttı.

        Yürüyüşün ardından konuşan Artvin Özel Gereksinimli Bireyler Dernek Başkanı Gülsüm Kılıçel, dernek olarak otizm konusunda farkındalığı artırmak, zihinlerdeki bariyerleri yıkmak, otizmli ailelerin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğuna dikkati çeken Kılıçel, "Otizmli bireyler her insan gibi hayalleri olan, yetenekleri olan, sevgi ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan bireylerdir. Dünyayı algılama, iletişim kurma şekilleri farklı olabilir ancak bu fark onları toplumun değerli bir parçası olmaktan alıkoymaz. Aksine toplumsal zenginliğimizdir." diye konuştu.

        Otizmin yeterince toplumda bilinmediğini aktaran Kılıçel, bu durumun otizmi bireylerin ve ailelerin hayatlarını zorlaştıran pek çok ön yargı ve ayrımcılığa yol açtığını savundu.

        Konuşmaların ardında otizmli bireyler için yüz boyama ve el baskısı etkinliği yapıldı.

        Program balon uçurma etkinliğiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Artvin'de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı
        Artvin'de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı
        Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Artvin'de tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı
        Artvin'de tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı
        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğinden sahte bal uyarısı
        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğinden sahte bal uyarısı
        ORKUT personeli eğitim çalışmalarını sürdürüyor
        ORKUT personeli eğitim çalışmalarını sürdürüyor