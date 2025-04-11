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        Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:19
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        Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Artvin-Ardahan kara yolunun Sakalar köyü mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulama noktası yakınlarındaki arazide saklanmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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