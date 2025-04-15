Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Ergün, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm kurumların katılımıyla etkili şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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