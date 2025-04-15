Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Artvin'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi" kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Artvin'de öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi" kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Atasever, Arhavi Bayraktar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile zorlu ve bir o kadar da gurur verici bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

        Eğitim sürecinden yörünge altı uçuşa, gerçekleştirilen bilimsel deneylerden uzay yolculuğunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine kadar birçok konuda fikirlerini paylaşan Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Atasever, gençlerin bilim ve uzay konularına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Gözlerinizdeki merak ve heyecan, ülkemizin bilimle şekillenen geleceğine dair en güçlü umudumuzdur." dedi.

        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, günün anısına Atasever'e plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gazze'de yaşananlara sanatıyla dikkat çekti
        Gazze'de yaşananlara sanatıyla dikkat çekti
        Artvin'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Artvin'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Artvin'de Gazze'ye destek için araçlarla konvoy oluşturuldu
        Artvin'de Gazze'ye destek için araçlarla konvoy oluşturuldu
        Artvin'de telefon bataryası alev aldı; o anlar kamerada
        Artvin'de telefon bataryası alev aldı; o anlar kamerada
        Arhavi'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı
        Arhavi'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı