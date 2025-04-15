Astronot Tuva Cihangir Atasever, Artvin'de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi" kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Atasever, Arhavi Bayraktar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile zorlu ve bir o kadar da gurur verici bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Eğitim sürecinden yörünge altı uçuşa, gerçekleştirilen bilimsel deneylerden uzay yolculuğunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine kadar birçok konuda fikirlerini paylaşan Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Atasever, gençlerin bilim ve uzay konularına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Gözlerinizdeki merak ve heyecan, ülkemizin bilimle şekillenen geleceğine dair en güçlü umudumuzdur." dedi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, günün anısına Atasever'e plaket takdim etti.