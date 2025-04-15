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        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın görevine başladı

        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:13
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        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın görevine başladı
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        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Aydın görevine başladı.

        Aydın, Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ile süreçte emeği olan diğer ilgililere teşekkür etti.

        Rektörlük görevini 4 yıl sürdüren Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Aydın, "Bu bir bayrak yarışıdır ve bizler de yeni vazife ve sorumluluklar üstlenmiş olduk. Üniversitemiz ve Artvin adına katılımcı bir yönetim anlayışıyla daha önce yapılan hizmetlere yenilerini ekleyerek, devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretinde olacağız." dedi.

        Aydın, görev süresince kentin sorunlarına akademik anlamda çözümler üretme gayretinde olacaklarını dile getirdi.

        Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise görevi devrettiği Aydın'a başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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