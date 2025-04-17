Arhavi'de sempozyum düzenlendi
Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin yıl dönümü dolayısıyla sempozyum organize edildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin yıl dönümü dolayısıyla sempozyum organize edildi.
Arhavi Koleji'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı Gezici Müze Müdürü Ali Murat Kalegil, Çanakkale cephe savaşlarının başlangıç süreci, savaşın kritik evreleri ve Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı başlıklarında katılımcılara bilgi sundu.
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