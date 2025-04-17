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        Arhavi'de sempozyum düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin yıl dönümü dolayısıyla sempozyum organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:48
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        Arhavi'de sempozyum düzenlendi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin yıl dönümü dolayısıyla sempozyum organize edildi.

        Arhavi Koleji'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı Gezici Müze Müdürü Ali Murat Kalegil, Çanakkale cephe savaşlarının başlangıç süreci, savaşın kritik evreleri ve Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı başlıklarında katılımcılara bilgi sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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