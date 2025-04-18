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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Artvin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:31
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de incelemelerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Artvin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Karaloğlu, daha sonra Valilik Salonu'nda Hayvanları Koruma Yasası kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

        Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile İl Özel İdaresi tarafından Bakırköy köyünde 50 dönümde yaptırılan hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulunan Karaloğlu, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

        Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Ağustos 2024'te değiştiğini, böylece sokaktaki sahipsiz hayvanların toplanıp rehabilite edilmesi ve doğal alanlarda yaşamlarını sürdürmeleri noktasında yasal bir paradigma değişikliği olduğunu söyledi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, il özel idaresi bulunan 51 ilin valisine yasanın uygulanmasına liderlik yapmaları talimatı gönderdiğini vurgulayan Karaloğlu, "Esas sorumluluk belediyelerimizde ama valilerimiz illerinde bu işe liderlik yapıyor. İllerdeki sahipsiz hayvanlar meselesini çözme konusunda Sayın Bakan'ımızın bir talimatı oldu. Biz de illeri geziyoruz, çalışmaları yerinde inceliyoruz, yapılanları görüyoruz. Söyleyeceklerimiz varsa onları söylüyoruz." dedi.

        Karaloğlu, tespit ettikleri sorunların çözümü için Ankara'da gayret içinde olacaklarını vurgulayarak, "Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum, Artvin'de ciddi bir mesafe alınmış. En kısa zamanda Artvin ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızla, sahipsiz hayvan meselesinde sokakların, şehirlerin ve köylerin rahatladığını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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