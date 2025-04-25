Artvin'de öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi verildi

Artvin'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, öğrencileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

AÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerince hazırlanan farklı görseller ve oyunlarla diş sağlığı eğitimi konularında bilgiler verildi.

AÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Taştan, "Aile Yılı" kapsamında ilgili kurumlarla iş birliği yaparak, öğrencilerde ağız ve dış sağlının önemi noktasında farkındalık oluşturmayı amaçladıkların söyledi.

Taştan, etkinliğin öğrencilere diş bakımının nasıl yapılacağına yönelik eğitimle başladığını ifade ederek, "Diş sağlığının vücut sağlığının başı olduğunu anlatmaya çalıştık. Öğrencilerimle birlikte hazırladığımız oyunları çocuklara oynatarak eğlenceli bir eğitim öğretim gerçekleştirdik. Devamında da diş muayenesi yaparak dış problemi olan öğrencilerimizi bilgilendirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz de devlet himayesindeki çocuklara sunulan eğitimin tüm paydaş kurumlarla artarak devam ettiğini dile getirdi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Öz, "Ailelerimizin sağlıklı bireylerden oluşması önemsenen diğer durumlar kadar ehemmiyetlidir. Bugün gerçekleştirilen bu farkındalık eğitimi de bu anlamda oldukça kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

AÇÜ Ağız ve Diş Sağlığı 2. sınıf öğrencisi Şennur Yamak ise sınıf arkadaşları ve hocalarıyla birlikte ağzı ve diş hijyeni ile ilgili öğrencilere yönelik farkındalık programı düzenlediklerini söyledi.