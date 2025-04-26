Arhavi'de evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Türker Ağırbaş'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.