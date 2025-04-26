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        Arhavi'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Artvin'in Arhavi ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:08
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        Arhavi'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Türker Ağırbaş'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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