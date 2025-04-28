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        Artvin'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı

        Artvin'de, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:49
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        Artvin'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı
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        Artvin'de, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyaretçilerle buluştu.

        Artvin Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü işbirliğiyle Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yaşatmak amacıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde organize edilen sergiyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

        Çanakkale Savaşları'ndan kullanılan 1090 adete objenin yer aldığı sergiyi gezen Artvin Valisi Turan Ergün, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesinin Artvin'de ziyaretçileriyle buluşmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

        Çanakkale'nin Türk milletinin küllerinden doğduğu yer ve tarih olduğunu aktaran Ergün, "Çanakkale kahramanlık destanıdır. İmanın, birlikteliğin, teknolojiyi yendiği bir savaştır. Çanakkale geçilmez dedirten bir savaştır tüm dünyaya. Burada savaşta kullanılan askeri ve sivil malzemeler, sağlık ekipmanları, top mermileri, havada çarpışan mermilere kadar çok sayıda eseri görmek mümkün” dedi.

        Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de serginin hafta boyunca ziyarete açık olacağını, tüm Artvin halkını sergiye beklediklerini belirtti.

        Tarihi kaynaklarda Çanakkale Savaşları'nda 253 bin insanın hayatını kaybettiği yönünde bilgilerin yer aldığını ifade eden Erdem, "Savaş anıları anlatılırken Çanakkale Boğazı'nın akan kandan ötürü kıpkırmızı olduğundan bahsedilir. Ulusumuzun var oluşunun en önemli aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nı anlatan bu mütevazi sergiyi bütün vatandaşlarımızı gezmeye bekliyoruz" diye konuştu.

        Sergi, 2 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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