Artvin'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı

Artvin'de, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyaretçilerle buluştu.

Artvin Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü işbirliğiyle Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yaşatmak amacıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde organize edilen sergiyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kullanılan 1090 adete objenin yer aldığı sergiyi gezen Artvin Valisi Turan Ergün, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesinin Artvin'de ziyaretçileriyle buluşmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Çanakkale'nin Türk milletinin küllerinden doğduğu yer ve tarih olduğunu aktaran Ergün, "Çanakkale kahramanlık destanıdır. İmanın, birlikteliğin, teknolojiyi yendiği bir savaştır. Çanakkale geçilmez dedirten bir savaştır tüm dünyaya. Burada savaşta kullanılan askeri ve sivil malzemeler, sağlık ekipmanları, top mermileri, havada çarpışan mermilere kadar çok sayıda eseri görmek mümkün” dedi.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de serginin hafta boyunca ziyarete açık olacağını, tüm Artvin halkını sergiye beklediklerini belirtti.