Artvin'de fırtına etkili oldu

Elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

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