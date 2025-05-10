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        Artvin'de fırtına etkili oldu

        Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 22:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:37
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        Artvin'de fırtına etkili oldu
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        Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hopa Merkez Cami Meydanı'nda bazı evlerin çatıları rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

        İlçede farklı noktalarda ağaçlar yollara devrildi, Orta Hopa mevkisinde devrilen bir ağaç park halindeki araca zarar verdi.

        Elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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