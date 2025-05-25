Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekliyor

YUSUF OKUR - Artvin'in Şavşat ilçesinde çocuğuna doğal bal yedirebilmek için 7 yıl önce aldığı 2 kovanla arıcılığa başlayan 33 yaşındaki Elif Kör, aradan geçen sürede kendini geliştirerek kovanlarının sayısını 70'e çıkardı.

İlçe merkezinde yaşayan 1 çocuk annesi Kör, 7 yıl önce çocuğuna doğal bal yedirebilmek amacıyla arıcılığa başladı.

Arıcılıkla ilgili araştırmalar yaparak bilgiler edinen Kör, 2 kovanla işe koyuldu. Zamanla ürettiği balların kendisi için fazla olduğunu fark eden Kör, bir bölümünü satarak aile bütçesine de katkı sağladı.

Kör, ürettiği ballara ilginin her geçen yıl artmasıyla kovan sayısını 70'e yükseltti.

Farklı renklere boyadığı kovanlarıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar da yapan Elif Kör, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekerek arılığını ziyaret etmelerini sağladı.

Kör, Kafkas arısının gen merkezi olan bölgede arılığını geliştirmek için başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin liralık destek almaya hak kazandı.

- "İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım"

Elif Kör, AA muhabirine, arıcılığa başlamasındaki en önemli etkenin, oğlunun bala düşkünlüğü olduğunu söyledi.

Oğlu henüz 3 yaşındayken hobi amaçlı arıcılıkla tanıştığını belirten Kör, şöyle devam etti:

"Ürettiğim balı sofraya koymanın verdiği mutlulukla arıcılığı geliştirdim. Kovan sayımı her yıl artırdım. İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum. Kovan taşıyorum, tamir ediyorum, bal sağımı yapıyorum. Bir kadın için ekstra yorucu oluyor ama bunu zevkle yapıyorum. Arıları çok seviyorum, onlara tutkuyla bağlı olduğum için zorlukların üstesinden geliyorum."

Kör, arıcılıkla ilgili yaptığı çalışmaları sosyal medyadan paylaşmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü dile getirerek, "Sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldım. Özellikle kadınlar bana ulaşıp, 'Elif Hanım arıcılık yapmak istiyoruz, bize destek olur musunuz?' dedi. Elimden geldiğince destek olmak benim için gurur verici oldu. Sosyal medyada dikkat çekmemin bir nedeni de arılığımın çok renkli olması. Renkli kovanlarım, çevre düzenlemem ve maskelerimle daha da ilgi çekici hale geldim." diye konuştu.