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        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekliyor

        YUSUF OKUR - Artvin'in Şavşat ilçesinde çocuğuna doğal bal yedirebilmek için 7 yıl önce aldığı 2 kovanla arıcılığa başlayan 33 yaşındaki Elif Kör, aradan geçen sürede kendini geliştirerek kovanlarının sayısını 70'e çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:04
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        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekliyor
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        YUSUF OKUR - Artvin'in Şavşat ilçesinde çocuğuna doğal bal yedirebilmek için 7 yıl önce aldığı 2 kovanla arıcılığa başlayan 33 yaşındaki Elif Kör, aradan geçen sürede kendini geliştirerek kovanlarının sayısını 70'e çıkardı.

        İlçe merkezinde yaşayan 1 çocuk annesi Kör, 7 yıl önce çocuğuna doğal bal yedirebilmek amacıyla arıcılığa başladı.

        Arıcılıkla ilgili araştırmalar yaparak bilgiler edinen Kör, 2 kovanla işe koyuldu. Zamanla ürettiği balların kendisi için fazla olduğunu fark eden Kör, bir bölümünü satarak aile bütçesine de katkı sağladı.

        Kör, ürettiği ballara ilginin her geçen yıl artmasıyla kovan sayısını 70'e yükseltti.

        Farklı renklere boyadığı kovanlarıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar da yapan Elif Kör, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekerek arılığını ziyaret etmelerini sağladı.

        Kör, Kafkas arısının gen merkezi olan bölgede arılığını geliştirmek için başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin liralık destek almaya hak kazandı.

        - "İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım"

        Elif Kör, AA muhabirine, arıcılığa başlamasındaki en önemli etkenin, oğlunun bala düşkünlüğü olduğunu söyledi.

        Oğlu henüz 3 yaşındayken hobi amaçlı arıcılıkla tanıştığını belirten Kör, şöyle devam etti:

        "Ürettiğim balı sofraya koymanın verdiği mutlulukla arıcılığı geliştirdim. Kovan sayımı her yıl artırdım. İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum. Kovan taşıyorum, tamir ediyorum, bal sağımı yapıyorum. Bir kadın için ekstra yorucu oluyor ama bunu zevkle yapıyorum. Arıları çok seviyorum, onlara tutkuyla bağlı olduğum için zorlukların üstesinden geliyorum."

        Kör, arıcılıkla ilgili yaptığı çalışmaları sosyal medyadan paylaşmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü dile getirerek, "Sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldım. Özellikle kadınlar bana ulaşıp, 'Elif Hanım arıcılık yapmak istiyoruz, bize destek olur musunuz?' dedi. Elimden geldiğince destek olmak benim için gurur verici oldu. Sosyal medyada dikkat çekmemin bir nedeni de arılığımın çok renkli olması. Renkli kovanlarım, çevre düzenlemem ve maskelerimle daha da ilgi çekici hale geldim." diye konuştu.

        Kadın elinin değdiği her şeyin daha düzenli ve güzel olduğunu belirten Kör, "Arılığımı turizme de açtım. Zaman zaman turistleri ağırlıyorum. Arılığıma birçok insan geldi, ünlüleri misafir ettim. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geldi. Haziran ayında da turist kafilelerini ağırlamayı sürdüreceğim. Arılığıma turlarla misafirler gelecek. Böylece Artvin'in balını ve kültürünü tanıtmış olacağım" ifadelerini kullandı.

        Arıcılığın kendisi için aynı zamanda bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Kör, bu yıl 70 kovanlı arılığından 1,5 tona yakın bal beklediğini söyledi.

        - TKDK'dan yüzde 70'i hibe desteği

        Bugüne kadar arıcılıkta maddi bir destek almadığını ifade eden Elif Kör, 7 yıl boyunca kendi imkanlarıyla işini sürdürdüğünü anlattı.

        Kör, arılığını geliştirebilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu belirterek, "Yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin liralık destek aldık. Arılığımı büyütmek için önemli bir kaynak olacak. Bu işi daha da büyütmek, ana arı üretmek, farklı arı ürünleri geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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