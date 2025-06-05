Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, zaman zaman Çoruh Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklarda besleniyor.

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