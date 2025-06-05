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        Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi

        Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:50
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        Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi
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        Artvin'de Çoruh Vadisi'ne inen yaban keçileri görüntülendi.

        Bitki çeşitliliğinin yanı sıra zorlu doğa koşullarıyla bilinen Çoruh nehri ile vadisi zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

        Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, zaman zaman Çoruh Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklarda besleniyor.

        Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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