Artvin'de kahverengi kokarcayla mücadele edecek samuray arıları doğaya salındı

Artvin'in Borçka ilçesinde kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen 6 bin samuray arısı ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 8 bin 400 samuray arısı, ilçeye bağlı Murat Köyü'ndeki tarım arazilerinde doğaya bırakıldı.

Vali Turan Ergün, 2016'da Gürcistan'da tespit edilen, 2017'de Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde görülen kahverengi kokarcanın günümüzde Karadeniz geneline yayıldığını söyledi.

Kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere mısır, fasulye, elma, armut, kivi gibi 300'e yakın bitkide zarara neden olduğunu belirten Ergün, "2024'te ilimizde ön plana çıkan fındık, mısır, taze fasulye, elma, armut, kivi gibi ürünlerde yüzde 10 ile yüzde 40 arasında verim kaybına neden oldu. Bu zararın yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilmektedir." dedi.

Ergün, mücadele kapsamında 2017'den bugüne kadar toplam 11 bin kişiye eğitim verildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: