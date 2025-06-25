Artvin'de "Nazım'dan Kazım'a bir Volkan'dır Karadeniz" konseri düzenlendi

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da konser sonrası sanatçılara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Konserde Hopa, Borçka ve Fındıklı belediyelerinin kadın koroları, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Selim Bölükbaşı, Murat Bulgak, Hasan Bilgin, Erdem Akın ve Gürcistan'dan gelen Maria Abashidze sahne aldı.

Hopa ve Fındıklı belediyelerinin işbirliğiyle "Nazım'dan Kazım'a bir Volkan'dır Karadeniz" adıyla Hopa Meydan Parkı'nda düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

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