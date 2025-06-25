Artvin'de "Nazım'dan Kazım'a bir Volkan'dır Karadeniz" konseri düzenlendi
Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'yu anma etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'yu anma etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Hopa ve Fındıklı belediyelerinin işbirliğiyle "Nazım'dan Kazım'a bir Volkan'dır Karadeniz" adıyla Hopa Meydan Parkı'nda düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Konserde Hopa, Borçka ve Fındıklı belediyelerinin kadın koroları, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Selim Bölükbaşı, Murat Bulgak, Hasan Bilgin, Erdem Akın ve Gürcistan'dan gelen Maria Abashidze sahne aldı.
Kazım Koyuncu ile Volkan Konak'ın şarkılarını seslendiren sanatçılar, katılımcılara zaman zaman eğlenceli zaman zaman duygusal anlar yaşattı.
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da konser sonrası sanatçılara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
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