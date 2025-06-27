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        Arhavi OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:50
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        Arhavi OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
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        Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Turan Ergün başkanlığında, Arhavi Kaymakamlığı Salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, OSB Müdürü Hasan Özpervan, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı.

        Müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerinde yapılacak değişiklikler ile 2025 yılı birinci dönem denetim raporunun görüşüldüğü toplantı, kamulaştırma sürecinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

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