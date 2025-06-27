Arhavi OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerinde yapılacak değişiklikler ile 2025 yılı birinci dönem denetim raporunun görüşüldüğü toplantı, kamulaştırma sürecinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Arhavi Kaymakamlığı Salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, OSB Müdürü Hasan Özpervan, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı.

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