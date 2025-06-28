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        Yusufeli'nde afat kurbanı etkinliği

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde afat kurbanı kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:18
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        Yusufeli'nde afat kurbanı etkinliği
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde afat kurbanı kesildi.

        Yüncüler köyüne bağlı Ada Yaylası'nda afetlerden korunmak amacıyla kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

        Eski AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, köy muhtarlığının organizasyonunda gerçekleştirilen asırlık geleneğin bundan sonraki yıllarda da yaşatılmasını temenni etti.

        Muhtar Zihni Taş ise asırlar öncesine dayanan geleneği, gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

        Etkinliğe, Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bazı kamu kurumlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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