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        Artvin Valisi Ergün'den Arhavi ilçesine ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:24
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        Artvin Valisi Ergün'den Arhavi ilçesine ziyaret
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Derecik köyündeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Ergün, yolun uzun yıllar bölge halkına hizmet vereceğini belirtti.

        Derecik köyünde önemli altyapı sorunlarının giderildiğini ifade eden Ergün, Artvin genelinde köy yollarında planlanan asfalt çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

        Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, talepleri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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