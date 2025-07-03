Artvin'de üç aydır antrenman yapan boğalar arenaya çıkmaya hazır

YUSUF OKUR - Artvin'de boğa sahipleri hayvanlarını, Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başta olmak üzere yazın yoğunluk kazanan güreşlere, özel antrenman ve beslenme programlarıyla hazırlıyor.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali bu yıl 3-6 Temmuz'da Kafkasör Yaylası'nda yapılacak.

Boğa sahipleri, üç aydır yoğun spor ve özel besleme programı uyguladıkları boğalarının antrenmanlarını tamamladı.

Güreşler öncesi "Genya" adlı boğasıyla Kafkasör'de kampa giren Fırat Alpaslan, küçük yaşlardan itibaren boğalarla iç içe büyüdüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır boğa beslediğini belirten 26 yaşındaki Alpaslan, "Boğaları çok seviyorum. Bu sevgi dedemden, babamdan bana kalan miras. Dedem Kamil Alpaslan, Kafkasör Festivali'ni ilk düzenleyen kişi. Dedem de babam da geçmişte çok boğa beslemiş ve besledikleri boğalarla Kafkasör Festivali'ne katılmışlar. Bana da boğa sevgisi onlardan geçmiş." dedi.

Boğasıyla ilk şampiyonluğu 2017'de kazandığını belirten Alpaslan, bu yılki festivalde de boğasından birincilik beklediğini ifade etti.

Alpaslan, boğa beslemenin zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güreşlere hazırlanmak için üç aydır yoğun tempoda boğama spor yaptırıyorum. Ağırlık ve rampa antrenmanları ile boğamı güreşe hazırladım. Yaklaşık üç ay boyunca günde ortalama 8 kilometre rampa yolda yürüttüm. Boyunduruklarla ağırlık çektirdim güçlenmesi için. Sporu, yemesi, içmesi her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aramızda duygusal bir bağ var. Beni dinliyor adeta gözümün içine bakıyor."

Artvin'deki boğa güreşleri festivallerinin temelinde "boğaları güreştirmek" değil "barıştırmak" fikrinin olduğunu aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Eskiden yaylalara gitmeden önce büyüklerimiz demiş ki 'Biz boğaları düz bir alanda güreştirelim. Birbirlerini tanısınlar, barışsınlar, yaylalarda güreşip birbirlerini uçurumdan atmasınlar.' Artvin'deki boğa güreşi festivallerinin temelinde bu fikir var. Burada asla bir şiddet yok. Hayvanların birbirine zarar vermemesi için gerekenleri yapıyoruz. Boğaları evladımız gibi seviyor, koruyoruz. Tamamen boğaları barıştırmak için yapılan bir aktivitedir."