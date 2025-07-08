Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de 31 hafız için icazet töreni yapıldı

        Artvin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenci törenle icazet aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de 31 hafız için icazet töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenci törenle icazet aldı.

        Valiliğin koordinesinde İl Müftülüğünce Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Vali Turan Ergün, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, onu zihinlerine nakşeden ve hayatına rehber edinen öğrencilerin hafızlık yolculuğunun taçlandığı anlamlı bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

        Gerçek okumanın sadece bilgiye değil, hikmete, irfana ve ahlaka ulaşan bir yolculuk olduğunu belirten Ergün, "Hafızlık, bu yolculuğun en nadide duraklarından biridir. Kur'an-ı Kerim, sadece dillerde dolaşan bir metin değil, kalplerde saklanan, davranışlarda tecelli eden ve hayatı kuşatan ilahi bir rehberdir." dedi.

        Hafızlığın sistem ve sabır gerektiren özel bir eğitim süreciyle mümkün olacağını vurgulayan Ergün, kentte hafızlık eğitiminin 5 yatılı kursta sürdürüldüğünü ifade etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ise Türkiye'de 250 bine yakın hafız olduğunu söyledi.

        Hafızlığın önemine işaret eden Şahin, "Hafızlığınızı mutlaka koruyun. Mutlaka her gün birkaç cüz okumalısınız aksi takdirde unutursunuz. Hafız olmak kolaydır, hafız ölmek zordur." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da icazet alan hafızların umre ziyareti ile ödüllendirileceğini kaydetti.

        Hafızların ve İstanbul Fatih Camisi Başimam-Hatibi Metin Çakar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        İl Müftüsü Mesut Harmancı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe'nin de katıldığı program 31 hafıza belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        İspanya, Netanyahu hakkında soruşturma başlattı
        İspanya, Netanyahu hakkında soruşturma başlattı
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Artvin'de Türkiye'nin ilk tasavvuf festivali
        Artvin'de Türkiye'nin ilk tasavvuf festivali
        Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
        Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyl...
        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyl...
        Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu
        Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu
        Artvin'de yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis öldü
        Artvin'de yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis öldü
        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyl...
        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyl...