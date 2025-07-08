Artvin'de 31 hafız için icazet töreni yapıldı

Artvin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenci törenle icazet aldı.

Valiliğin koordinesinde İl Müftülüğünce Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Turan Ergün, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, onu zihinlerine nakşeden ve hayatına rehber edinen öğrencilerin hafızlık yolculuğunun taçlandığı anlamlı bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Gerçek okumanın sadece bilgiye değil, hikmete, irfana ve ahlaka ulaşan bir yolculuk olduğunu belirten Ergün, "Hafızlık, bu yolculuğun en nadide duraklarından biridir. Kur'an-ı Kerim, sadece dillerde dolaşan bir metin değil, kalplerde saklanan, davranışlarda tecelli eden ve hayatı kuşatan ilahi bir rehberdir." dedi.

Hafızlığın sistem ve sabır gerektiren özel bir eğitim süreciyle mümkün olacağını vurgulayan Ergün, kentte hafızlık eğitiminin 5 yatılı kursta sürdürüldüğünü ifade etti.