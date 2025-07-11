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        Artvin'de dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı

        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:48
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        Artvin'de dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
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        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla Artvin'de derelere yönelik balık salımı çalışması devam ediyor.

        Hatila Deresi'ndeki balık salımı etkinliğine katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Vali Turan Ergün, geçen yıl 4 bin, bu yıl ise 5 bin alabalık yavrusunun aynı dereye bırakıldığını belirtti.

        Bu yıl hedeflenen program tamamlandığında il genelindeki derelere son iki yılda bırakılan alabalık yavrusunun 129 bine ulaşacağı bilgisini paylaşan Ergün, "Hatila Deresi'ne saldığımız yavrular, aslında buradaki anaçlardan elde edilen yavrular. Bu yavrular yine kendi doğal alanına salınmış oluyor." ifadelerini kullandı.

        Ergün, Artvin'in orman ve su cenneti bir şehir olduğunu vurgulayarak, temiz ve soğuk akarsularıyla kentin kırmızı benekli alabalığın yetişmesine elverişli ortama sahip olduğunu söyledi.

        Artvin'in derelerine 2003'ten bu yana 5 milyon civarında kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldığını aktaran Ergün, doğaya, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe katkı sağlandığını ifade etti.

        Ergün, kırmızı benekli alabalığın yetişmesine uygun tüm derelerde bu çalışmaların devam edeceğini, yıl içinde 60 bin alabalık yavrusunun daha doğal yaşam alanlarındaki derelere bırakılacağını bildirdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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