        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de lezzet ödüllü "Butko zeytini" hasadı başladı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini"nin hasadı başladı.

        Giriş: 21.10.2025 - 18:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:42
        Artvin'de lezzet ödüllü "Butko zeytini" hasadı başladı
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini"nin hasadı başladı.

        Çoruh Vadisi boyunca etkili olan mikroklima ikliminin elverişli hale getirdiği zeytin üretimi, yöre halkının en önemli tarımsal üretimlerinin başında geliyor.

        Ekim ayının ortalarında başlayan hasat sezonu, yaklaşık 2 ay sürüyor.

        Demirkent köyünde zeytin hasadına başlayan üreticilerle bir araya gelen Vali Turan Ergün de merdivenle çıktığı ağaçtan zeytin toplayarak hasat yaptı.

        Ergün, gazetecilere, Yusufeli ilçesinde her bir zeytin ağacının zor şartlar altında özenle yetiştirildiğini söyledi.

        Karadeniz'de zeytinin çok alışılmış bir ürün olmadığını belirten Ergün, "Artvin'de Çoruh Vadisi'nde yöreye özgü 'Butko' adı verilen zeytin türümüz var. Bugün de 2025'in zeytin hasadı sezonunu açtık." dedi.

        Ergün, 880 dönümlük alanda zeytin üretimi yapıldığını ve bunun 100 dönümünün Demirkent köyünde olduğuna işaret ederek, "25 bin civarında zeytin ağacımız var. Geçen yıl 550 ton zeytin üretimi, 66 ton civarında zeytinyağı üretimi yapılmış. Bu yıl rekoltenin biraz daha düşük olduğunu görüyoruz ama yine 450-500 ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Bundan da 55-60 ton arasında zeytinyağı olur." diye konuştu.

        Üretimin yamaç arazide yapılması nedeniyle hasadın meşakkatli olduğuna dikkati çeken Ergün, Artvin'de üretilen zeytinyağının da asit oranının düşük, kalitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

        Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek de Butko zeytiniyle ilgili bir ay önce coğrafi tescil çalışması başlattıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

