Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı

        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı.

        Sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki karayolunun Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerinin tünel girişinde yaptığı çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Artvin'de asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret
        'Sakin şehir' Şavşat'ta sonbaharda renk cümbüşü
        'Sakin şehir' Şavşat'ta sonbaharda renk cümbüşü
        Lise yakınında, kaya kopmalarının yaşandığı yamaçta kapsamlı inceleme
        Lise yakınında, kaya kopmalarının yaşandığı yamaçta kapsamlı inceleme
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı