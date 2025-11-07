Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetin çarptığı akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 19:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:06
        Artvin'de kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
        Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetin çarptığı akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı.

        Sundura Mahallesi Artvin Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, akaryakıt istasyonu girişinde Yüksel G'ye çarptı. İstasyon çalışanı, çarpmanın etkisiyle savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

