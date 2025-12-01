Habertürk
        Yusufeli Belediyesi Spor Merkezi hizmete açıldı

        Yusufeli Belediyesi Spor Merkezi hizmete açıldı

        Yusufeli Belediyesi Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        01.12.2025 - 17:19
        Yusufeli Belediyesi Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Çoruh Mahallesinde hizmete giren spor merkezinin açılışında konuşan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, sporun zihin, ruh ve beden sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

        Demirci, spor merkezinin ilçenin önemli bir ihtiyacını gidereceğini ifade ederek, "Bu merkez başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sağlayacak. Spor sadece bedensel değil, sosyal gelişim için de büyük öneme sahip. Bu merkezle vatandaşlarımıza modern ve kaliteli bir spor alanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Spor merkezinde modern spor ekipmanları bulunduğunu dile getiren Demirci, "Fitness ve kondisyon alanlarının yanı sıra çeşitli spor aktiviteleri için alanlar da bulunuyor. Belediye yetkilileri, merkezde düzenli olarak spor kursları ve etkinlikler düzenlenleyecek. İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

