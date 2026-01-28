Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de tırda 300 milyon liralık kaçak parfüm ve takviye ürünü ele geçirildi

        Artvin'in Hopa ilçesinde bir tırda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan kaçak parfüm, cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:52 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:52
        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir tırın durdurulduğu kaydedildi.

        Tırın yurt dışına çıkış hazırlığı içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Tırın dorsesinde yapılan arama işlemlerinde nevresim ve kumaş yüklerinin orta kısmına gizlenmiş şekilde 56 bin 709 adet çeşitli ebat ve markalarda parfüm, 4 bin 393 adet cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada tır sürücüsüyle ilgili adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

